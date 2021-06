Statistik zeigt: „Alibi-Fußball“ ohne Tiefgang

Wobei das Dilemma schon hinten beginnt: Hinteregger fühlt sich links in der Dreierkette nicht wohl, zieht immer in die Mitte, nimmt so Alaba den Platz im Spielaufbau. Je 21 Pässe schoben sich Alaba und Hinteregger zu - Höchstwerte. Weil alles in die Breite, nichts in die Tiefe ging. So spielte auch Sabitzer, eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, mehr als die Hälfte seiner 48 Pässe zurück. Jeder suchte nur den Nebenmann (Dragovic etwa Lainer und Alaba) - das war mutlos, statisch, Alibi-Fußball.