Ab 21 Uhr LIVE: Italien gegen die Schweiz

Die Einstellung dieser Bestmarke wollen die Schweizer unbedingt verhindern. „Wir haben Bock, diese Serie zu beenden“, kündigte Denis Zakaria an. Das 1:1 gegen Wales war für die Eidgenossen insgesamt enttäuschend. „Gegen Wales haben wir irgendwann vergessen zu pressen, wir haben zu tief gespielt“, sagte Italien-Legionär Remo Freuler. „Wenn wir das am Mittwoch wiederholen, wird es für die Italiener zu einfach. Aber wenn wir so spielen, wie wir es können, denke ich, dass etwas möglich ist.“ Vor allem die Chancenverwertung muss sich bessern, ließ man doch beste Einschuss-Gelegenheiten aus.