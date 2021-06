Einsatz am Cellon: Zwei Wanderer per Seil geborgen

Erneut mussten am Montag Wanderer vom Klettersteig Steinberger Weg am Cellon gerettet werden: Die beiden Männer aus dem Bezirk Villach waren gegen 11 Uhr in Bergnot geraten. Das Stahlseil, das sie zum Aufstieg zum Gipfel benutzen wollten, liegt nämlich noch unter Schnee.