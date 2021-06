Deutsche Justiz geht gegen Messenger Telegram vor

Weil er anders als gesetzlich vorgeschrieben keine „leicht erreichbaren und unmittelbar erkennbaren“ Meldewege für straffähige Inhalte eingeführt hat, geht das deutsche Justizministerium gegen den Messenger-Dienst Telegram vor. Das Bundesamt für Justiz habe zwei Anhörungsschreiben an Telegram in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesandt, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin. Zwei Bußgeldverfahren seien eingeleitet worden.