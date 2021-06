Mehrheit der TV-Rechte der Ligue 1 geht an Amazon

„Amazon Prime Video sichert sich exklusive Vertriebsrechte an über 300 Ligue-1-Spielen pro Saison in Frankreich ab August 2021“, teilte Amazon mit. Es handle sich um Exklusivrechte an 80 Prozent der Ligue-1-Spiele. Amazon wird laut Mitteilung auch die Mehrheit der Spiele der Ligue 2 übertragen. Der Sender Canal+ erklärte, man bedaure die Entscheidung der LFP zum Nachteil des „historischen“ Partners Canal+ und werde die Ligue 1 nicht übertragen.