Olympia-Zwiespalt: Hier sind alle Pros und Kontras

Ohne Seele:

Ein Fest der Völker, eine brodelnde Stätte internationaler Begegnungen - so ist Olympia im besten Falle. In Tokio wird wenig davon übrig bleiben. Ausländische Fans, ja sogar viele Athletenfamilien bleiben ausgesperrt. Die Sportler sollen sich höchstens mit Abstand treffen, sonst in ihren eigenen Teil-Blasen bleiben und sich so kurz wie möglich in Japan aufhalten. Die Medaillenjagd wird zum aseptischen TV-Event - ist das wirklich noch der olympische Geist?