„Hat Rapid-Gen in sich!“ Neuer Vertrag für Talent

„Pascal Fallmann trägt das Rapid-Gen in sich. Trotz seiner Verletzung war er bei nahezu jedem Auswärtsspiel von Rapid II dabei, er lebt diesen Verein. Bleibt er gesund, dann wird er seine nächsten großen Entwicklungsschritte beim SK Rapid machen“, so Sportboss Zoran Barisic nach der Verlängerung. „Von seinen Anlagen sind wir überzeugt, obwohl er noch sehr jung ist, wird er ein wichtiger Baustein in unserer zweiten Mannschaft sein.“