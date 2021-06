Theater: Glashütt - Die Sehnsucht des Sandkorns

Regisseur Plattner begeistert vom Stück

„Denn Sehnsucht ist eine der großen Triebfedern unseres Lebens und auch das damit oft verbundene Scheitern unserer Träume.“ Für einige Überraschung dürfte dabei auch die Interpretation des Textes durch den bekannten Tiroler Regisseur Markus Plattner sorgen. „Für mich ist diese Ruine ein Ort, der nie wirklich zu einem Ende kam. Das bedeutet für mich, ich kann hier entstehen lassen, was ich will. Denn was nie zu Ende gebaut wurde, kann jeden Tag neu entstehen“, so Plattner. Besonders erfreulich ist, dass für dieses Projekt die Volksbühnen Hopfgarten und Westendorf gemeinsame Sache machen.