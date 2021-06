Mittelalter lebte in Rattenberg wieder auf

Der umtriebige Rattenberger Brauhaus-Wirt Sepp Fürst entschloss sich für ein unkompliziertes Historien-Treffen in seinem Gastgarten. „Damit sich die Mittelalter-Freunde endlich wieder in voller Gewandung sehen können!“ Serviert wurden am Sonntag diverse Mittelalter-Spezialitäten mit Bier und zu hören gab’s traditionelle Musik aus der längst versunkenen Zeit. Während sich Männer als Landsknechte und Frauen als Burgfräulein gaben, versuchte sich der Nachwuchs am Bockshorn.