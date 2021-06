Apple-Mitarbeiter wollen nicht zurück ins Büro

Apple-Mitarbeiter wehren sich gegen eine neue Richtlinie, der zufolge sie ab Anfang September an drei Tagen die Woche wieder ins Büro zurückkehren sollen. In einem an Firmenchef Tim Cook adressierten Schreiben fordern sie einen flexibleren Ansatz, der all jenen, die im Homeoffice arbeiten möchten, dies auch erlaubt.