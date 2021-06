Mann (73) schaltet Herd an und schläft ein

80 Florianijünger im Einsatz

„Die Feuerwehren Wenns, Arzl, Jerzens und Imst standen mit insgesamt 80 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Küchenbrand in kurzer Zeit löschen“, schildert die Exekutive. In der Wohnung entstand dennoch erheblicher Sachschaden. Der 73-Jährige musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das BKH Zams gebracht werden.