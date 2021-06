Musik-Erfolg mit Zuckerbrot und Peitsche

Lied über Beziehung mit Zuckerbrot und Peitsche

In ihrem aktuellen Hit geht es um das Gefühl der Zerrissenheit, wenn das Beenden einer Beziehung zur unendlichen Geschichte wird. Bei Berenice war es eine leidige On-Off-Beziehung mit „Zuckerbrot und Peitsche. Es braucht bei mir lange, um mich jemanden zu öffnen. Wenn’s passiert, dann mit ganzem Herz“, gesteht die 28-Jährige. „Ich brauche keine Nullachtfünfzehn-Männer, eine Beziehung muss für mich dynamisch sein.“ Noch ist Mr. Right nicht in Sicht. „Ich bin Single und es geht mir gut.“