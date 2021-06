Gestärkt zurück in den Alltag

„Ich hatte oft Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die mitunter auch in mein linkes Bein ausstrahlten“, berichtet Waltraud P. Dazu kamen Verspannungen der Halswirbelsäule, und auch eine ehemalige Sportverletzung im linken Knie meldete sich ständig. Natürlich war die 58-Jährige deswegen schon bei Ärzten gewesen und hatte auch die Hilfe von Physiotherapeuten in Anspruch genommen. Trotzdem wünschte sie sich, eine Art „Kur“ zur Gesundheitsvorsorge zu absolvieren. „Drei Wochen, in denen ich mich ganz auf mich konzentrieren und neue Kraft für den Alltag schöpfen konnte“, so die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Gesagt, getan. Das Programm „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ der Pensionsversicherungsanstalt kam ihr gerade recht - nach der Bewilligung ging es im April 2021 ins Gesundheits- und Rehabilitationszentrum Moorheilbad Harbach (NÖ). Dabei steht die Verbesserung der Lebensstilfaktoren in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit - neben der Behandlung des Grundleidens im Stütz- und Bewegungsapparat - im Mittelpunkt. Erklärtes Ziel ist, das Erlernte danach im Alltag umsetzen zu können.