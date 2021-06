PayPal baut „Später bezahlen“-Angebot weiter aus

Die „Bezahlung nach 30 Tagen“ könnten Kunden künftig nach dem Einloggen in ihr PayPal-Konto auswählen und vorbehaltlich positiver Kreditwürdigkeitsprüfung den Kauf wie gewohnt per PayPal abschließen. Die Bezahlung nach 30 Tagen erfolge dann automatisch per Lastschrifteinzug, der Kunde müsse also keine Überweisung mehr tätigen, teilte der Bezahldienst mit. Der Service ist demnach für Händler und Verbraucher mit keinerlei zusätzlichen Kosten verbunden. Gegen eine geringe Gebühr könnten Kunden das Zahlungsziel zudem weiter verlängern.