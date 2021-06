Die Innsbrucker Klinik wird zur Großbaustelle

Zahlreiche Neuerungen im Chirurgiegebäude

Die wichtigsten Projekte im Überblick: 186 Millionen Euro fließen in den Umbau des Chirurgiegebäudes. „Eine neue Intensivabteilung, ein Sonderbereich für besonders heikle Operationen, erneuerte Ambulanzen“, zählt Deflorian einige Maßnahmen auf. Auch in der Frauen-Kopf-Klinik (157 Mio. Euro) geht es vor allem um neue Operationssäle und Ambulanzen. Im Westen des Klinikareals am Innrain entsteht ein Neubau. Dort wird Platz für Pflegestationen (300 Betten) und ein tageschirurgisches Zentrum geschaffen. Für 172 Millionen Euro wird bei Medizintechnik und Digitalisierung aufgerüstet.