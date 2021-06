Amsterdam: Das ist die Johan-Cruyff-Arena

Die Regierung hat die Beschränkungen so weit gelockert, dass 12.000 Zuschauer in die Amsterdam Arena dürfen - so auch beim Gruppenmatch der Niederländer am 17. Juni gegen Österreich. Neben den drei Gruppenspielen der „Elftal“ findet in dem nach der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff benannten Stadion auch ein Achtelfinale statt. Normalerweise absolviert in der 55.500 Fans fassenden Arena der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam seine Heimspiele. Im Jahr 2000 ging dort bereits ein EM-Finale über die Bühne.