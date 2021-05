Tirol: Ausreise-Testpflicht für gesamtes Pitztal

Drastische Corona-Maßnahme in Tirol: Über das gesamte Pitztal wird ab Sonntag, 0 Uhr, eine Ausreise-Testpflicht verhängt. Diese gelte für alle Personen, die sich in den Gemeinden St. Leonhard, Wenns, Jerzens und Arzl aufgehalten haben und aus dem Tal ausreisen wollen - auch für Geimpfte und Genesene, informierte das Land am Samstagnachmittag.