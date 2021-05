Marko Arnautovic ist mit neuem Klub einig

Top-Verdiener in Bologna

Sein Vertrag bei Shanghai Port läuft noch bis 31. Dezember 2022, die Karriere müsse aber in China nicht enden, ließ Arnautovic zuletzt durchblicken: „Ich traue mir jede Liga zu“, so der ÖFB-Star. Laut Informationen von „Corriere dello Sport“ soll er West Ham United und Crystal Palace aber bereits abgesagt haben. „Nur eine sensationelle Kehrtwende von Arnautovic könnte die Operation Bologna noch in die Luft jagen“, so die Italiener.