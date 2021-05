Ironman Hammerle kehrt nach St. Pölten zurück

Im Mai 2019 gab der Wolfurter Maximilian Hammerle in St. Pölten sein Debüt als Profi-Triathlet. Zwei Jahre später kehrt der 27-Jährige mit ganz speziellen Gefühlen in die niederösterreichische Landeshauptstadt zurück, um am Sonntag bei der Challenge über die Halbdistanz an den Start zu gehen.