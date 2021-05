Ironman Hammerle entgeht Katastrophe nur hauchdünn

Egal - am Ende zählte, dass der Vorarlberger unversehrt die Heimreise aus Italien antreten konnte. „Mit etwas Abstand ärgert es mich, dass ich aussteigen musste, da ich wirklich gute Füße hatte“, resümiert Max. „Allerdings muss ich dankbar sein, dass bei dem Zwischenfall nichts Schlimmeres passiert ist.“ Nun heißt es das technische Problem in den Griff zu bekommen und bis zu seinem Start am 30. Mai bei der Challenge St. Pölten weiter an der Form zu arbeiten.