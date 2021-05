Schottland: Zwei Schlüsselspieler im Clarke-Team

Dadurch war die insgesamt dritte EM-Teilnahme perfekt. Davor hatten sich die Schotten für die Kontinentalturniere 1992 und 1996 qualifiziert. Zudem traten sie acht Mal (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) bei Weltmeisterschaften an. In keiner dieser zehn Endrunden überstand Schottland die Gruppenphase. Das soll sich ändern. Bei der EM geht es in der Gruppe D in Glasgow gegen Tschechien und Kroatien sowie in London gegen England.