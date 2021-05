Champions-League-Finale: 16.500 Fans im Stadion

Zum Fußball-Champions-League-Finale in Porto dürfen 16.500 Zuschauer ins Estadio do Dragao. Nach einer Entscheidung der zuständigen Behörden dürfe die Arena mit rund 50.000 Plätzen beim Endspiel zwischen Manchester City und Chelsea FC am Samstag zu rund einem Drittel ausgelastet werden, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit.