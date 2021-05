Alabas Liebe ist „stolz und unglaublich dankbar“

Die Meisterschale in Händen haltend, strahlt sie mit ihrem David am Rasen der Allianz Arena in München um die Wette. Shalimar nimmt Abschied von München, der Stadt, in der sie mit David so viel erlebt hat. „Wir haben hier unsere Familie gegründet“, sagte sie schon im Abschiedsvideo für David Alaba. Und jetzt also das Abschiedsposting, dazu der passende Hasthag #miasanmia.