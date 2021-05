Zulj-Tor bei Bochum-Aufstieg - Kiel in Relegation

Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in Deutschlands Bundesliga auf! Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der 2. Liga nur zu Relegationsplatz drei. Bochum machte am Sonntag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Sandhausen alles klar, der Oberösterreicher Robert Zulj besorgte mit seinem 15. Saisontor den Endstand. Im Kampf um den letzten offenen Platz im Oberhaus muss Kiel nun in zwei Spielen gegen den Bundesliga-Drittletzten 1. FC Köln antreten.