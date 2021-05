WhatsApp-Gruppen: Wirbel um angebliche Änderung

An dem Kettenbrief ist allerdings nur bedingt etwas dran. Wirft man einen Blick in die Einstellungen des Messenger-Dienstes, wird man tatsächlich feststellen, dass man theoretisch von jedem Nutzer zu Gruppen hinzugefügt werden kann. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Standardeinstellung, die jeder nach dem Download der App übernimmt. Heimlich geändert wurde also nichts. Dennoch können Nutzer diese Einstellung im Nachhinein natürlich ändern und die Auswahl der Menschen, die sie Gruppen hinzufügen können, wahlweise ganz allgemein oder auf spezielle persönliche Kontakte beschränken.