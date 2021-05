Sinkende Inzidenz und Test-Rekorde in Salzburg

Ausnahmezustand traf die Situation in manchen Apotheken wohl am besten. So werden normalerweise pro Apotheke 200 bis 300 Abstriche am Tag durchgeführt. Am Mittwoch waren es viel mehr – in einer Halleiner Apotheke sogar etwa 600. Doch auch wenn sich die Salzburger mittels Wohnzimmer-Abstrich selbst testen, fällt für die Apotheken viel Arbeit an: Die Codes und Test-Kits müssen gepackt und ausgegeben werden.