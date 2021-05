„Causa LASK“: Die seltsame Rolle der Bundesliga

Die „Krone“ informierte am Dienstag die Bundesliga über Ermittlungen der FIFA gegen den LASK. Daraufhin ging die Liga am selben Tag an die Öffentlichkeit mit der Botschaft, man habe auch eine Untersuchung beauftragt. Es geht um Geschäfte von LASK-Vize Jürgen Werner via Firmenkonstrukten mit Transferrechten von Spielern. Verboten vom Weltverband 2015. Die Bundesliga macht in dem Stück bislang keine gute Figur.