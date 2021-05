Weltverband FIFA nimmt den LASK ins Visier

Manchmal braucht es in Österreich Druck von außen, damit etwas geschieht. Das ist in der Politik nicht anders als im Fußball. Aktuell dürfte das im zweitgenannten Bereich beim LASK der Fall sein. Ein schlimmer Verdacht, geäußert zunächst in NEWS, erhärtet sich sukzessive. Vizepräsident Jürgen Werner soll via Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Spielern Geschäfte gemacht und so gegen FIFA-Regeln verstoßen haben. Die „Krone“ verfügt über gute Kontakte zum Weltverband. Wenn der ausrückt, dann wird es ungemütlich. Und die FIFA rückt aus. Will heißen: Es wird ermittelt. Offiziell will man sich zu „möglichen laufenden Verfahren nicht äußern“. Inoffiziell wird anderes gesagt. Dem Linzer Urgestein droht Ungemach.