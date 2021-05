Altersheim-Opa wird Star der DFB-Kader-Bekanntgabe

Es gibt Momente, in denen man die 0815-Antworten vergisst und plötzlich feststellt, das es wichtigeres gibt, als Prämien, Merchandising oder Punkte. So einen Moment erwischten die Zuschauer heute bei der Online-Pressekonferenz der deutschen Fußballnationalmannschaft, als ein Herr mit einer Gruppe von Gleichgesinnten aus einem Altersheim in Frankfurt an der Oder anrief.