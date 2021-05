Fuchs: Dieser Titel vor Fans war doppelt schön

Kein Märchen mehr

Der Titel 2016 galt als Märchen, das ist der Cup-Triumph nun nicht mehr: Wir haben uns als Team in den letzten Jahren so stark entwickelt, dass wir uns nun für jedes Spiel einen Sieg vornehmen. Das war auch am Samstag deutlich zu sehen. Eine Entwicklung, die kein Märchen mehr ist, sondern in Erfolgen wie jenen am Samstag münden kann.