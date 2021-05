Unser Smartphone: Die Königin der Ablenkung

Entschleunigung, digitales Fasten, abschalten, bewusster leben: Digital Detox. Einfach einmal offline zu sein fällt immer mehr Menschen zunehmend schwer. Es lohnt sich, ab und zu Funkstille zuzulassen. Viele starten mit wenigen Stunden, andere nehmen sich die Freiheit für längere digitale Auszeiten. So wird man wieder Herrin oder Herr über die eigene Zeit! Lassen Sie der Natur den Vorrang vor der Technik. Zu Hause Smartphone-freie Zonen einrichten, das Handy bei der Arbeit in der Tasche lassen und konkrete Zeiten festlegen, wann es benutzt wird. Am Ende gewinnt man so Zeit für andere Dinge. Eine Stunde vor dem Schlafengehen hat das Ding Sendepause und bleibt bis eine Stunde nach dem Aufwachen aus. So beginnt der Tag gleich viel entspannter. Das Smartphone wirklich smart nutzen: Weil online sehr viel gleichzeitig passiert, verlieren wir im Internet schnell das Zeitgefühl - deshalb vorher überlegen, was wir wirklich im Netz wollen. „Offline Adventures“ wie Wanderungen ohne WiFi sind beliebter denn je. Cafés hängen Schilder mit „Wir haben kein WLAN, unterhaltet euch!“ an die Eingangstür. Ein Trend für mehr Lebensqualität.