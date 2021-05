„Hässliche Szenen!“ Eklat bei Rangers-Meisterfeier

„Hässliche Szenen“

Wie die Polizei mitteilte, kam es im Laufe des Abends zu Ausschreitungen, Sachbeschädigung und körperlichen Übergriffen. „Unsere Beamten gerieten in den Fokus der Menge und wurden mit Raketen und Leuchtfackeln beworfen“, sagte Chief Superintendent Mark Sutherland der Mitteilung zufolge. Er verurteilte das „schändliche“ Verhalten der Fans und kündigte für die Beteiligten weitere Konsequenzen an. Wer an den „hässlichen Szenen“ beteiligt gewesen sei, werde identifiziert und festgenommen, so Sutherland.