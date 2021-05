Jesolo entschädigt Reisende bei schlechtem Wetter

Es riecht nach Sommer an Europas Stränden! Freibäder und Strand-Badeanstalten in ganz Italien durften wieder öffnen, der Andrang war aufgrund des noch wechselhaften Wetters bislang eher mau. Touristen in Jesolo brauchen aber schlechtes Wetter nicht zu fürchten: Wer Strandplätze über das Internet bucht, kann bei schlechtem Wetter die Rückerstattung des gesamten Betrags einfordern - für nur einen Euro Aufzahlung.