Italien setzt verstärkt auf Corona-freie Flüge

Italien will verstärkt auf Corona-freie Flüge setzen, um den Tourismus wieder in Bewegung zu bringen. „Wir wollen die Corona-freien Flüge auf mehr Routen und mehr Flughäfen ausweiten“, so der italienische Premier Mario Draghi. Eine Überprüfung der bestehenden Maßnahmen für Schengen-Länder sei ebenfalls im Gange, um den Zugang bei Einreichung eines negativen Abstrichs und ohne Quarantäne zu ermöglichen. Für die G7-Länder wird die Einreise ohne Quarantäne im Falle einer Impfstoffzertifizierung erleichtert. Corona-freie Züge und Corona-freie Inseln (siehe Video oben) gibt es bereits.