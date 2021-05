Wird Joachim Löw neuer Trainer von David Alaba?

Raul, Allegri, Löw

Seither brodelt die Gerüchteküche. Schnell wurde Real-Legende Raul als potenzieller Zidane-Nachfolger ins Spiel gebracht. Raul dürfte aber auch bei Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Adi Hütter im Gespräch sein. Auch von Massimiliano Allegri, Ex-Coach von Juventus Turin, war bezogen auf die Rede. Und jüngst kursiert auch der Name Jogi Löw im Kreis der möglichen künftigen Real-Madrid-Trainer. Löw, das ist ausnahmsweise kein Gerücht, scheidet beim DFB ja aus, als deutscher Bundestrainer wird er also nicht mehr werken. Zu haben ist Löw also. Auch interessant: Jogi erklärte zuletzt, Spanisch zu lernen. Ob und wenn ja, mit welchem Hintergedanken, weiß derweil wohl nur er.