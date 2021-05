Unter strengen Regeln bald wieder ins Schwimmbad

So gilt für den Besuch von Frei-, See- oder Hallenbädern künftig die 3G-Regel, außerdem braucht es in jedem Schwimmbad einen Covid-19-Beauftragten und ein Präventionskonzept. In der Gastronomie herrscht Registrierungspflicht, wenn man länger als 15 Minuten im Restaurant verweilt. Im Freibad muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden, sei es auf der Liegewiese oder im Becken.