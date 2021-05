Anrainer halten Kunstprojekt für einen Notfall

Vom allseits bekannten Spruch „Ist das Kunst oder kann das weg“ gibt es seit Freitag auch eine Flachgauer Variante: „Ist das Kunst oder brauchen Sie Hilfe?“ In der Nähe von Seekirchen begannen Künstler des zeitgenössischen Supergau-Festivals damit, die zeltartige Installation einer Ballonhülle zu entfalten. Da der Wind nicht ganz mitspielte, glaubten Anrainer an einen Notfall und boten sogleich nachbarschaftliche Hilfe an. „Sie dachten, jemand wolle losfliegen und schafft es nicht. Wir haben uns für die Solidarität bedankt und erklärt, dass es sich um ein Kunstprojekt handelt“, schilderte Organisator Moritz Matschke den kuriosen Moment.