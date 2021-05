Freiburg verlängert mit ÖFB-Teamspieler Lienhart

„Hier in Freiburg habe ich bereits als junger Spieler die Möglichkeit bekommen, mich zu einem gestandenen Bundesligaprofi zu entwickeln. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar - und das Vertrauen möchte ich auch in Zukunft mit Leistung zurückzahlen“, erklärte Lienhart in einer Presseaussendung des Vereins.