Euphorie bei Proben für die Pfingstfestspiele

Bartoli: „Das ist unglaublich“

Den Kultur-Lockdown haben die Darsteller und Veranstalter als schreckliche Zeit empfunden. Nun hier in Salzburg zu sein und Proben zu können, erfülle alle mit großer Freude, lautete das Credo beim Probeneinblick im Haus für Mozart und anschließendem Pressegespräch. „Das ist unglaublich“, sagte Bartoli. Die Mezzosopranistin verkörpert in dem Oratorium die „Piacere“, das Vergnügen. Die Begeisterung darüber, dass die Bundesregierung am Montag die Öffnungsschritte auch für die Kunst und Kultur ab 19. Mai offiziell verkündet hatte, war der Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, und dem Intendanten der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, anzumerken. „Das ist ein schöner Tag, weil wir wissen, dass wir spielen können“, sagte Hinterhäuser.