Wiener Fernwärmekunden zahlen für Sommerwärme

Die Heizperiode ist vorbei, doch vielen Wienern wird weiterhin „Heizwärme“ in Rechnung gestellt. Die in Wien noch häufig verwendeten Verdunstungsröhrchen an den Heizkörpern können nicht zwischen einem warmen Tag und einem warmen Heizkörper unterscheiden. Zum Ausgleich der sogenannten Kaltverdunstung lässt Wien Energie die Röhrchen zwar über die Nulllinie hinaus befüllen, aber diese Überfüllung reicht nur für rund 100 Tage, obwohl es in Wien laut Daten der ZAMG durchschnittlich 188 heizfreie Tage pro Jahr gibt.