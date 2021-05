Trotz Neymar-Tor: Paris droht titellose Saison

Den Gewinn der Fußball-Champions-League hat Paris St. Germain schon abschreiben müssen, jetzt droht auch in der französischen Meisterschaft eine titellose Saison. Neymar und Co. kamen am Sonntag bei Stade Rennes über ein 1:1 nicht hinaus und haben zwei Runden vor Schluss als Zweiter drei Zähler Rückstand auf OSC Lille.