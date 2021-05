Fünfjähriger erlitt Schock: Opa hatte Autounfall

Auf der Ossiacher Bundesstraße in Glanegg lenkte am Freitag gegen 14.30 Uhr ein 64-Jähriger aus St.Veit seinen Wagen und wollte nach links in Richtung Liebenfels einbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Liebenfels kommenden PKW, gelenkt von einem 66-jährigen Glanegger. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.