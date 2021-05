NHL: New York Rangers weiter total von der Rolle

Wilson hatte nach der Montag-Partie gegen die Rangers wegen rohen Spiels eine Pönale von 5.000 Dollar bekommen, u.a. hatte er Buschnewitsch auf dem Hinterkopf geschlagen, als dieser auf dem Eis lag. Im Retourmatch am Mittwoch „revanchierten“ sich die New Yorker in mehreren Prügeleien beim Michael-Raffl-Club Capitals und Wilson. Bestraft wurde Buschnewitsch, weil er den ihn provozierenden Anthony Mantha mit dem Stock im Gesicht traf. Auch auf höchster Ebene hat der Verein Probleme, am Mittwoch wurden Präsident John Davidson und Manager Jeff Gorton gefeuert, Hintergründe sind nicht bekannt.