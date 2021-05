Werder Bremen: Ein historischer Sturzflug

Herzog: „Leverkusen-Spiel vorentscheidend“

Die Bremer sind im freien Fall, im Finish müssen morgen gegen Leverkusen, dann Augsburg und Gladbach Punkte her. Andi Herzog, eine Werder-Legende, traut seinem Ex-Klub da sieben Punkte zu. „Das Heimspiel gegen Leverkusen könnte vorentscheidend sein“, so der „Krone“-Experte. Der Bielefeld als zweiten direkten Absteiger tippt, Köln als Drittletzten in die Relegation schickt.