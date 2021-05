Ab Juni 56 Prozent Zoll auf Harley-Davidson-Bikes!

Gerade noch sorgte Harley-Davidson für positive Schlagzeilen mit der ersten Reiseenduro der Marke, nun ist der Anlass ein sehr unangenehmer: Ab 1. Juni 2021 soll Harley-Davidson Zollgebühren in Höhe von insgesamt 56 Prozent auf jedes Motorrad entrichten, das in der Europäischen Union verkauft wird, wie der Händlerverband beklagt. Nachvollziehen können sie das in Milwaukee nicht - und schon gar nicht die Händler in Österreich und dem Rest Europas.