Kein Einlenken: Wiener, bitte draußen bleiben!

Wien impft

Und zwar nicht nur Wiener, sondern auch Bürger aus anderen Bundesländern. Vor allem jene aus Niederösterreich, die zum Beispiel in Wien arbeiten. In Wien durchgeführte Impfungen, die an die Nachbarn gegangen sind: 59.598 Dosen.

„Machen wir ja auch“, werden die Niederösterreicher sagen. Richtig! Aber nicht in dieser Größenordnung. Zum Vergleich die Zahl der in Niederösterreich durchgeführten Impfungen, von denen Wiener profitiert haben: 19.236 Dosen. Macht für die Stadt ein Minus von 40.362 Vakzinen.