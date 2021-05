Radler (58) schwer gestürzt - Ehefrau schlug Alarm

Mit erheblichen Verletzungen endete am Samstag eine Mountainbike-Tour für einen 58-Jährigen im Tiroler Unterland. Der Einheimische war in Kössen (Bezirk Kitzbühel) auf einem steilen Schotterweg zu Sturz gekommen. Er konnte noch seine Ehefrau verständigen, die daraufhin sofort die Rettungskette in Gang setzte.