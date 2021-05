Salah: „Niemand spricht mit mir über irgendetwas“

Gut vorstellbar also, dass es für die Vereinsmacher schlicht nichts zu bereden gibt. Doch Salah hat offenbar sehr wohl Gesprächsbedarf. Zumal er sich der sportlichen Monogamie nicht uneingeschränkt verschreiben zu wollen scheint. Flirts mit Barca und Real Madrid fanden in jüngerer Vergangenheit mannigfaltig den Weg in die Sportressorts der Welt-Presse. Ist Salah wechselwillig? Die „Sportbild“ zitiert ihn dazu wie folgt: „Ich möchte solange wie möglich bleiben, aber es liegt alles in den Händen des Klubs.“