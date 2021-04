Wird Schaffer als erster Österreicher gedraftet?

Eine Auswahl im Draft gilt in der National Football League (NFL) als fast schon garantiertes Ticket in eines der 32 Teams. Schaffer will das Event in seiner Bedeutung für eine Profikarriere aber nicht überbewerten. „Einige der besten Spieler in der NFL sind undrafted gewesen“, erinnerte der 24-Jährige. Die Klubs rittern in sieben Runden zwar um die besten Talente. „Was wirklich zählt, ist aber die Leistung in den Camps“, meinte Schaffer.