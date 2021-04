Er ist der große Verlierer in Tuchels Chelsea-Ära

80 Minuten Spielzeit in den letzten zwei Monaten

Seit dem zweiten Monat der Tuchel-Ära brachte es Giroud gerade mal auf 80 Minuten in 60 Tagen in der Premier League. Gegen West Ham (1:0) am Wochenende stand er nicht einmal im Kader. Seit dem 23. Februar war er nicht mehr in der Anfangself der Blues. Tuchel setzt auf Kai Havertz und Timo Werner.